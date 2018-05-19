Любопытство еще не туда заведет: как щенок застрял головой в горшке

Хозяйке собаки и ее брату пришлось провести целую спасательную операцию.
Смотрите на видео Sputnik Узбекистан, как проходило спасение собаки.
В Таиланде шестимесячный щенок застрял в садовом горшке, пытаясь поймать жука.
Хозяйке собаки и ее брату пришлось провести целую спасательную операцию.
Смотрите на видео Sputnik Узбекистан, как проходило спасение собаки.
Команда из Узбекистана победила в международном турнире по футболу среди воспитанников детских домов "Будущее зависит" от тебя.
Пост начался 17 мая и закончится 15 июня, в этот период верующие воздерживаются от пищи и питья и обращаются к Богу.
Российские журналисты выразили свой протест против задержания руководителя РИА Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.
Пресс-конференция в формате видеомоста Москва — Киев супруги Кирилла Вышинского Ирины Вышинской об обстоятельствах дела ее мужа.
По словам президента, каждая семья в Андижанской области должна заниматься предпринимательством.
Двое столичных жителей предлагали свою помощь в быстром приобретении автомобилей марки "Нексия-3" за вознаграждение в размере 3 тысяч долларов. Оба задержаны.
В США разразился очередной скандал из-за высказываний американского президента в адрес мигрантов.
В МИД Казахстана прокомментировали просьбу о расследовании осквернения мемориала воинам Великой Отечественной войны в Шымкенте.
В двух часах езды от Москвы появилось кыргызское село – строительство домов здесь идет уже полтора года.
В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат
В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.
Министерство спорта и туризма Беларуси назначило Юрия Альберса главным тренером национальной команды по биатлону.
Сухумские депутаты проголосовали против повышения тарифов на проезд в столичных маршрутках – этого требуют бастующие водители.
Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.
Депутаты Европарламента из всех стран Европейского союза поддержали призыв о сохранении русских школ Латвии.
Депутаты литовского Сейма предложили ввести в республике штраф за демонстрацию георгиевской ленточки.
Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.
Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
В МИД Казахстана прокомментировали просьбу о расследовании осквернения мемориала воинам Великой Отечественной войны в Шымкенте.
В двух часах езды от Москвы появилось кыргызское село – строительство домов здесь идет уже полтора года.
В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат