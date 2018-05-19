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Любопытство еще не туда заведет: как щенок застрял головой в горшке

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© AP Photo / Associated Press

В Таиланде шестимесячный щенок застрял в садовом горшке, пытаясь поймать жука.

Хозяйке собаки и ее брату пришлось провести целую спасательную операцию.

Смотрите на видео Sputnik Узбекистан, как проходило спасение собаки.

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