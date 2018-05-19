Как на Украине преследуют журналистов с "неудобной" властям точкой зрения

Как сообщает РИА Новости, свыше 40 российских журналистов были депортированы из Украины с 2014 года, а в тюрьмах страны находятся по меньшей мере пять журналистов.
Сотрудники СБУ 15 мая провели обыск в офисе, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве. В тот же день в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, журналисту грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Херсонский городской суд 17 мая санкционировал его арест на два месяца.