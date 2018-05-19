Как на Украине преследуют журналистов с "неудобной" властям точкой зрения

Преследование журналистов в последние годы на Украине стало нормой. Подтверждением тому служит целый ряд инцидентов, случившихся с сотрудниками СМИ, позиция которых отличалась от проправительственной либо от взглядов представителей радикальных группировок.

Как сообщает РИА Новости, свыше 40 российских журналистов были депортированы из Украины с 2014 года, а в тюрьмах страны находятся по меньшей мере пять журналистов.

© Sputnik / Владимир Трефилов Кондрашов: арестом Вышинского Киев нарушает все международные соглашения

Многим российским и иностранным журналистам отказывают во въезде в страну из-за "поддержки Донбасса" и "подготовки пропагандистских материалов".

Сотрудники СБУ 15 мая провели обыск в офисе, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве. В тот же день в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, журналисту грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Херсонский городской суд 17 мая санкционировал его арест на два месяца.