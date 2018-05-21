Кадыров об атаке на храм: спецслужбы сработали быстро, "шайтаны" уничтожены

В субботу четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре столицы Чечни. На место тут же прибыли правоохранители, в результате спецоперации нападавших ликвидировали.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о напавших на церковь в Чечне людях и отметил, что, скорее всего, контроль за их действиями осуществлялся из одной из западных стран.

В результате атаки погибли двое полицейских и прихожанин.