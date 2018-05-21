Кадыров об атаке на храм: спецслужбы сработали быстро, "шайтаны" уничтожены

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о напавших на церковь в Чечне людях и отметил, что, скорее всего, контроль за их действиями осуществлялся из одной из западных стран.
В результате атаки погибли двое полицейских и прихожанин.
В субботу четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре столицы Чечни. На место тут же прибыли правоохранители, в результате спецоперации нападавших ликвидировали.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о напавших на церковь в Чечне людях и отметил, что, скорее всего, контроль за их действиями осуществлялся из одной из западных стран.
В результате атаки погибли двое полицейских и прихожанин.
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В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат