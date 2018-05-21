12:43 21 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Кадыров об атаке на храм: спецслужбы сработали быстро, "шайтаны" уничтожены

Получить короткую ссылку
22 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

В субботу четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре столицы Чечни. На место тут же прибыли правоохранители, в результате спецоперации нападавших ликвидировали.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о напавших на церковь в Чечне людях и отметил, что, скорее всего, контроль за их действиями осуществлялся из одной из западных стран.

В результате атаки погибли двое полицейских и прихожанин.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый электробус в Кишиневе
    Первый пошел!

    Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости
Спутник_Кадыров о совершивших нападение на церковь в Чечне
Кадыров об атаке на храм: спецслужбы сработали быстро, "шайтаны" уничтожены
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
На семерых - 92 гола: лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054