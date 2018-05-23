Ноги вверх: дагестанец прошел на руках 10 километров

Мужчина признается, что сделал в пути несколько небольших передышек и готовился к эксперименту несколько лет.

Путь в 10 километров от Каспийска до Махачкалы прошел 55-летний уроженец Дагестана.

Сулейман Магомедов решил доказать себе, что справится с задачей, несмотря на то, что соблюдает пост в священный месяц Рамадан. Мужчина преодолел расстояние за 12 часов – с 6:00 до 18:00.

"Хочу попасть в Книгу рекордов Гиннесса! Хочу стать примеров для Дагестана и России", – сказал герой сюжета.

Он признается, что сделал в пути несколько небольших передышек и готовился к эксперименту несколько лет.

Магомедов всю жизнь занимается спортом и увлекается йогой.