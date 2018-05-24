В США презентовали прототип экзоскелета

Он может развивать скорость немногим свыше 30 км/час.
Человек, управляющий конструкцией, находится в центре экзоскелета. По словам разработчиков, этот робо раздвигает границы человеческих возможностей.
В США был разработан новый необычный прототип экзоскелета, который отличается большими габаритами и весом: его высота составляет около 4,5 метров, вес чуть более 3500 килограмм.
Он может развивать скорость немногим свыше 30 км/час.
Человек, управляющий конструкцией, находится в центре экзоскелета. По словам разработчиков, этот робо раздвигает границы человеческих возможностей.
В преддверии мундиаля специалисты решили разнообразить внешний вид парнокопытных оригинальными стрижками
Адвокат журналиста Кирилла Вышинского во вторник навестил своего подзащитного в СИЗО Херсона.
Мужчина признается, что сделал в пути несколько небольших передышек и готовился к эксперименту несколько лет.
Целью шоу организаторы мероприятия называют повышение интереса к сельскому хозяйству, попутно машины преодолевали дорожные и водные препятствия
Министерство сельского хозяйства совместно с компанией Strategy Partners Group должны до 31 декабря 2018 года завершить разработку проекта Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года.
Большую часть средств — 39,4 миллиона долларов выделит компания "Узбекистон темир йуллари".
Авиакомпания запускает полетную программу "Казань-Ташкент", рейсы будут выполнять по пятницам и субботам.
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В Азербайджане появятся собственные дипломированные богословы – выпускники нового Института теологии будут работать в мечетях страны.
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Как правительство Молдовы оградит несовершеннолетних интернет-пользователей от случайного просмотра порно, рискованных знакомств и нежелательных покупок в сети?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находясь с официальным визитом в Киеве, рассказала украинцам, как надо правильно бороться с коррупцией.
Министр иностранных дел Южной Осетии и мэр Цхинвала прибыли в Италию с дружеским визитом по приглашению мэра города Градары.
Руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы прокомментировала результаты исследования воды в покрасневшей реке.
Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по числу граждан, уехавших на заработки в Россию - с 2012 года поток мигрантов вырос в пять раз.
Таджикистанские спасатели получили от России новое оборудование и тяжелую технику на сумму более 1,6 миллиона долларов.