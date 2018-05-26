Вкусный рекорд: в Неаполе приготовили самую большую жареную пиццу

На приготовление ушло 83 килограмма высшего сорта муки, 65 килограммов сыра двух видов и семи килограммов очищенных помидоров. Затем пиццу пожарили в гигантском фритюре.
Смотрите на нашем видео, как это было.
50 поваров в Неаполе установили новый рекорд Гиннесса - длина их пиццы составила 7 метров и 15 сантиметров.
На приготовление ушло 83 килограмма высшего сорта муки, 65 килограммов сыра двух видов и семи килограммов очищенных помидоров. Затем пиццу пожарили в гигантском фритюре.
Смотрите на нашем видео, как это было.
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Новый рекорд Гиннесса установили 50 поваров, длина блюда составила 7 метров и 15 сантиметров.
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