Как звучит гимн ЧМ-2018: композиция появилась в сети

На этой неделе американский актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит объявил, что примет участие в записи официального гимна Чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместе с ним композицию исполнили музыкант Ники Джем, а также албанская певица Эра Истрефи.

В пятницу песня под названием Live It Up, спродюсированная американцем Diplo, появилась в сети. Сам клип должен выйти 7 июня.

Артисты споют песню ЧМ-2018 в "Лужниках" перед финалом мундиаля 15 июля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.