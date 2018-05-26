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Как звучит гимн ЧМ-2018: композиция появилась в сети

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© YouTube / NickyJamTV

Гимн исполнили американские музыканты совместно с албанской певицей.

На этой неделе американский актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит объявил, что примет участие в записи официального гимна Чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместе с ним композицию исполнили музыкант Ники Джем, а также албанская певица Эра Истрефи.

В пятницу песня под названием Live It Up, спродюсированная американцем Diplo, появилась в сети. Сам клип должен выйти 7 июня.

Артисты споют песню ЧМ-2018 в "Лужниках" перед финалом мундиаля 15 июля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Теги:
гимн, Чемпионат мира по футболу 2018



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