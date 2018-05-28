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"Дружба народов" вернулась в Ташкент, или Второе дыхание прошлого

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Известный журналист Борис Бабаев рассказал об истории площади Дружбы народов, о значении памятника Шамахмудовым и о том, с кем он встречался в главном Дворце культуры республики.

Возвращение названия "Дружба народов" площади и концертному залу — это возвращение справедливости, об этом рассказал в интервью Sputnik Узбекистан известный тележурналист, основатель сайта kultura.uz Борис Бабаев.
Журналист объяснил, откуда взялось название "Дружба народов".

Отреставрированная площадь Дружба народов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Место встречи — "Дружба народов"
"После землетрясения в 1966 году в Ташкенте стали происходить большие перемены — сюда съезжались люди со всех уголков бывшего Союза, чтобы восстановить разрушенный город", — рассказал он.

В столице стали возникать площадки с палатками, в которых жили строители из разных республик и городов бывшего Союза. Одна из них выросла тогда именно здесь, вдоль трассы в сторону ташкентских Черемушек — Чиланзара. И вот так, по воле обстоятельств, после землетрясения возникло это название — "Дружба народов".

"Обстановка была серьезная. Нужно было много работать, чтобы поскорее ликвидировать ужасные последствия землетрясения силой 8,5 балла, все приехавшие горели желанием как можно быстрее обеспечить кров пострадавшим, а также придать совершенно новый облик городу. Тогда в Ташкенте царила совершенно необыкновенная атмосфера дружбы и взаимопонимания", — вспоминает Бабаев.

Что касается дворца "Дружба народов", то архитектура здания поражает. Ему придана форма знаменитых археологических находок Варахши, Капмир-Калы: это идеально квадратное сооружение, каждая сторона которого одинаково декорирована, сверху его украшает другое сооружение.

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Теги:
Ташкент, Узбекистан, Общество



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