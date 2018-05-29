Обыкновенный подвиг: во Франции мигрант спас ребенка

Мамуд Гассам прогуливался с девушкой, когда увидел, что малыш находится в опасности.

Нелегальный мигрант из Мали Мамуд Гассам во Франции спас свисающего с балкона ребенка.

Он прогуливался с девушкой и увидел, что малыш почти падает с пятого этажа.

Герой, не раздумывая, взобрался наверх и избавил младенца от опасности.

Видео сняли жители окрестных домов и опубликовали в Сети с призывом выдать мужчине гражданство страны.

Позже 22-летнего Гассама поблагодарил лично президент Франции Эммануэль Макрон. Он пообещал ускорить процесс выдачи французского гражданства.

Также герою-мигранту предложили работу в пожарно-спасательной службе Парижа.