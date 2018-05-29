Обыкновенный подвиг: во Франции мигрант спас ребенка

Нелегальный мигрант из Мали Мамуд Гассам во Франции спас свисающего с балкона ребенка.
Он прогуливался с девушкой и увидел, что малыш почти падает с пятого этажа.
Герой, не раздумывая, взобрался наверх и избавил младенца от опасности.
Видео сняли жители окрестных домов и опубликовали в Сети с призывом выдать мужчине гражданство страны.
Позже 22-летнего Гассама поблагодарил лично президент Франции Эммануэль Макрон. Он пообещал ускорить процесс выдачи французского гражданства.
Также герою-мигранту предложили работу в пожарно-спасательной службе Парижа.