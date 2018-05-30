В Бельгии ликвидировали "льежского стрелка"

Мужчина оказал сопротивление при задержании, дело расследуют по статье о терроризме.

В бельгийском городе Льеж полицейские вынуждены были ликвидировать мужчину, открывшего стрельбу на улице.

Во вторник он напал на полицейских, попытавшихся проверить у него документы, а также взял в заложники девушку.

В результате погибли три человека — двое полицейских и один прохожий.

Дело расследуют по статье о терроризме.

Преступник недавно вышел из тюрьмы, где, как подозревает полиция, мог вступить в контакты с экстремистами. Также он был известен правоохранительным органам на ряду уголовных дел.