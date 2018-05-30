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В приморском зоопарке кошка Моника стала приемной мамой рысенка

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Кошка по кличке Моника в Приморье выкормила и воспитывает рысенка, за которым из-за проблем со здоровьем не может ухаживать мать — европейская рысь Ариша.

Моника сама стала мамой недавно, у нее двое котят. Рысенка в этой семье приняли как родного. Детеныш рыси растет, набирает вес, хорошо кушает и играет со своими двумя братьями.




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