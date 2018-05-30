21:54 30 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Видео

Село-призрак в Дагестане: туристические развалины высоко в горах

Получить короткую ссылку
54 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

Еще три года назад это село было жилым, последний житель дагестанского села Гамсутль скончался в 2015 году.

Теперь аул окончательно заброшен. Дома населенного пункта частично вырублены в скале — фундаментом и стенами многих зданий служит сама гора Гамсутльмеэр.

Смотрите на видео Sputnik Латвия, как выглядит аул-призрак в горах Дагестана.

Теги:
село, Туризм, Дагестан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Драка, фото из архива
    Кулачная дипломатия

    В Баку местные жители избили главу муниципалитета прямо в его кабинете – причиной конфликта стало незаконное строительство дома.

  • ОАО Минский подшипниковый завод
    Цель поставлена

    Новая индустриализация и соблюдение макроэкономической стабильности - что обеспечит рост белорусской экономики, читайте в обзоре Sputnik.

  • Международный турнир по боксу посвящённый памяти Героя Советского Союза М.К.Нагуляна
    Одиннадцать первых

    Боксеры из Абхазии заняли одиннадцать первых мест на Международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна в Адлере.

  • Полиция Армении
    Сам пришел

    В Гюмри полиция задержала 21-летнего местного жителя, расстрелявшего из автомата двоих мужчин, — он явился с повинной и сдал оружие.

  • Пакистанский кебаб в Риге
    Враг кебаба

    В Латвии продолжается противостояние между депутатом Сейма от Национального объединения и любителями кебабов.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Пьянству – бой!

    По сравнению с предыдущими годами количество алкоголя, потребляемого жителями Литвы, начало сокращаться.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Заброшенный горный аул в Дагестане. Съемка с коптера
Село-призрак в Дагестане: туристические развалины высоко в горах
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054