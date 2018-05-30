Село-призрак в Дагестане: туристические развалины высоко в горах

Теперь аул окончательно заброшен. Дома населенного пункта частично вырублены в скале — фундаментом и стенами многих зданий служит сама гора Гамсутльмеэр.
Смотрите на видео Sputnik Латвия, как выглядит аул-призрак в горах Дагестана.
Еще три года назад это село было жилым, последний житель дагестанского села Гамсутль скончался в 2015 году.
Теперь аул окончательно заброшен. Дома населенного пункта частично вырублены в скале — фундаментом и стенами многих зданий служит сама гора Гамсутльмеэр.
Смотрите на видео Sputnik Латвия, как выглядит аул-призрак в горах Дагестана.
Кошка по кличке Моника в Приморье выкормила и воспитывает рысенка, за которым из-за проблем со здоровьем не может ухаживать мать — европейская рысь Ариша.
Мужчина оказал сопротивление при задержании, дело расследуют по статье о терроризме.
Мамуд Гассам прогуливался с девушкой, когда увидел, что малыш находится в опасности.
В минувшие выходные, 26 мая, в Душанбе прошли конные скачки, приуроченные ко Дню молодежи Таджикистана.
Президент Узбекистана встретился с Алексеем Лихачевым 30 мая, они коснулись вопроса создания национальной компании.
В апреле Организация объединенных наций учредила новый праздник, его будут отмечать 3 июня.
О проблемах преподавания русского языка по всему миру и новой программе Россотрудничества читайте в репортаже Sputnik.
Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев поделился впечатлениями от второго восхождения на Эверест.
Министр информации и коммуникаций Кыргызстана Даурен Абаев прокомментировал введение регистрации мобильных телефонов.
Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает, что сегодня Таджикистан выходит на новый уровень своего развития.
В Баку местные жители избили главу муниципалитета прямо в его кабинете – причиной конфликта стало незаконное строительство дома.
Новая индустриализация и соблюдение макроэкономической стабильности - что обеспечит рост белорусской экономики, читайте в обзоре Sputnik.
Боксеры из Абхазии заняли одиннадцать первых мест на Международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна в Адлере.
В Гюмри полиция задержала 21-летнего местного жителя, расстрелявшего из автомата двоих мужчин, — он явился с повинной и сдал оружие.
В Латвии продолжается противостояние между депутатом Сейма от Национального объединения и любителями кебабов.
По сравнению с предыдущими годами количество алкоголя, потребляемого жителями Литвы, начало сокращаться.
Чем завершились переговоры по процессу урегулирования приднестровского конфликта в формате 5+2 в Риме – в материале Sputnik.
Советская символика на репетиции открытия Дней Старого города в Таллинне возмутила эстонских реформистов.
Спортсмены из Южной Осетии завоевали четыре награды на Чемпионате Европы по армрестлингу в Болгарии.
Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев поделился впечатлениями от второго восхождения на Эверест.
Министр информации и коммуникаций Кыргызстана Даурен Абаев прокомментировал введение регистрации мобильных телефонов.
Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает, что сегодня Таджикистан выходит на новый уровень своего развития.