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Один день с начальником района Ташкента: как проходят будни хокима

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Хокимият столицы Узбекистана предложил журналистам провести один день вместе с главой одного из районов, посмотреть на его работу и проблемы Ташкента глазами чиновника. Смотрите на видео, как это было.

Рабочий день Сарвара Махаметова обычно начинается с шести часов утра. Почему так рано — объяснить легко: с 6 до 8 утра проще взаимодействовать с людьми, выходящими из дома на работу.

Глава районной администрации на своем посту с 2017 года. По образованию Махаметов экономист.

У жителей Ташкента впервые за многие годы появилась возможность личного общения с руководством района, и, как показывает практика, накопилось за прошедшее время многое. А ведь еще пару лет назад многие не то что в лицо не знали хокима, люди с трудом бы назвали имя и фамилию районного руководителя.

Смотрите на видео Sputnik Узбекистан, как проходит обычный будний день хокима Ташкента




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