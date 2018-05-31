Детёныша дикой панды случайно обнаружили на дереве в Китае

Детенышу примерно 7 месяцев, вес — около 20 кг. Район Жадаокоу, где произошла неожиданная встреча, отлично подходит для панд из-за обилия бамбука в окрестностях.
Эксперты предполагают, что эта встреча с дикой пандой — не последняя.
В Китайском заповеднике Вулонг малыша случайно заметила команда защитников животных, занимавшаяся поиском ДНК панд.
Детенышу примерно 7 месяцев, вес — около 20 кг. Район Жадаокоу, где произошла неожиданная встреча, отлично подходит для панд из-за обилия бамбука в окрестностях.
Эксперты предполагают, что эта встреча с дикой пандой — не последняя.
Хокимият столицы Узбекистана предложил журналистам провести день вместе с главой одного из районов, посмотреть на его работу и проблемы Ташкента глазами чиновника. Смотрите на видео, как это было.
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Самообучаемый человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, выступит на форуме мэров городов стран Шелкового пути в Астане.
Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили постановление об освобождении посольства Китая в Кыргызстане от арендной платы за землю.
ВОЗ наградила президента Таджикистана Эмомали Рахмона специальной наградой за огромный вклад в борьбу с табакокурением.