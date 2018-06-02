Сила и мощь: под Новосибирском испытали бронеавтомобили “Тайфун-К”

На учениях в Новосибирской области впервые задействовали новейшие бронеавтомобили “Тайфун-К”.
Одна машина рассчитана на 16 человек в полной экипировке, мощность двигателя составляет 450 лошадиных сил, вес – 21 тонну.
“Тайфун-К” может набрать максимальную скорость до 105 километров в час.
Машины оснастили противоминной и баллистической защитой.
“Тайфун” относится к семейству бронеавтомобилей повышенной защищенности и предназначен для перевозки личного состава и установки целевого оборудования или систем вооружения.