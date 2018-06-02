Сила и мощь: под Новосибирском испытали бронеавтомобили “Тайфун-К”

Машины оснастили противоминной и баллистической защитой, каждая рассчитана на 16 человек в полной экипировке.

На учениях в Новосибирской области впервые задействовали новейшие бронеавтомобили “Тайфун-К”.

Одна машина рассчитана на 16 человек в полной экипировке, мощность двигателя составляет 450 лошадиных сил, вес – 21 тонну.

“Тайфун-К” может набрать максимальную скорость до 105 километров в час.

Машины оснастили противоминной и баллистической защитой.

“Тайфун” относится к семейству бронеавтомобилей повышенной защищенности и предназначен для перевозки личного состава и установки целевого оборудования или систем вооружения.