Сладкая артиллерия: англичане закидали друг друга пирогами с заварным кремом

В соревнованиях приняли участие свыше 30 команд. Выпечку разрешается метать в соперников только левой рукой. Максимум очков начисляется за попадание в лицо. В этом году повара приготовили для состязаний по меньшей мере 2000 пирогов.
В английском графстве Кент прошел чемпионат мира по метанию пирогов с заварным кремом.
В соревнованиях приняли участие свыше 30 команд. Выпечку разрешается метать в соперников только левой рукой. Максимум очков начисляется за попадание в лицо. В этом году повара приготовили для состязаний по меньшей мере 2000 пирогов.
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Число жертв менингита в Казахстане растет – в результате вспышки опасного заболевания уже скончались 12 человек.
Архитекторы представили проект самого высокого здания в Бишкеке, которое расположится в южной части кыргызстанской столицы.
Более 20 торговых точек сгорели в Душанбе на территории рынка "Султони Кабир" – огонь бушевал на площади свыше тысячи квадратных метров.