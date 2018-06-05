Вместо обеда — новый друг: рак выпрыгнул из кипящей воды

Посетитель кафе заказал порцию раков, один из них выбрался на волю из кипящей воды. Гость кафе забрал его домой в аквариум.

В одном из китайских ресторанов посетитель снял на видео момент, как рак, которого бросили в кастрюлю с кипящей водой, спасся, пожертвовав левой клешней, сообщает Taiwan News.

Пользователь Jiuke из социальной сети Weibo сказал, что он заказал большую порцию раков. При нем раков стали бросать в кипящую воду, однако один из них вылез из кастрюли и забрался на край. У рака не получалось вытащить левую клешню, тогда он ее "отрезал" правой и оказался на свободе.

Посетитель кафе сообщил, что забрал рака домой и поселил его в аквариум. Раку теперь ничего не грозит: его клешня со временем восстановится.