День рождения с Си Цзиньпином: Путин рассказал об отношениях с Китаем

Владимир Путин рассказал о партнерстве с Китаем в целом и о работе с председателем Си Цзиньпином в частности.

В преддверии визита в КНР президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал о развитии отношений двух стран и работе лично с председателем Си Цзиньпином.

По его словам, сегодня Китай – это торговый партнер России №1, в прошлом году товарооборот вырос до 87 миллиардов долларов, а за первые месяцы 2018 года рост был таким, как за 2017-й.

"Си Цзиньпин – единственный лидер в мире, с которым мне пришлось отметить свой день рождения. Ни отношения, ни рабочий график ни с кем другим так не складывались. Секрета здесь нет, я уже говорил об этом публично. Надеюсь, и он не будет на меня сердиться. Мы выпили по рюмке водки, нарезали колбасу после рабочего дня", — также сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Россию не пугает и не удивляет наличие санкций со стороны Запада. Они никогда не заставят страну отказаться от суверенного пути развития.