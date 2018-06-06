Музыкальный подарок: австрийская девочка сыграла для Путина на рояле

Пианистка, 13-летняя Альма Дойчер сказала, что свое произведение она посвятила российскому лидеру.
После окончания игры под аплодисменты гостей российский лидер пожал девочке руку и перекинулся с ней парой фраз на немецком.
Во время визита в Вену президента России ждал приятный сюрприз. После беседы с Курцем Путина пригласили в музыкальный зал, где юная пианистка исполнила композицию на мотив "Подмосковных вечеров".
Пианистка, 13-летняя Альма Дойчер сказала, что свое произведение она посвятила российскому лидеру.
После окончания игры под аплодисменты гостей российский лидер пожал девочке руку и перекинулся с ней парой фраз на немецком.
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Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".
Кыргызстанка Тынара Мавлянова стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA) и обслужит матчи чемпионата мира в России.
Суровый высокогорный климат и сотни километров непростых дорог не остановили известную мотопутешественницу совершить тур по Таджикистану.