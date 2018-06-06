Музыкальный подарок: австрийская девочка сыграла для Путина на рояле

Во время визита в Вену президента России ждал приятный сюрприз. После беседы с Курцем Путина пригласили в музыкальный зал, где юная пианистка исполнила композицию на мотив "Подмосковных вечеров".

Пианистка, 13-летняя Альма Дойчер сказала, что свое произведение она посвятила российскому лидеру.

После окончания игры под аплодисменты гостей российский лидер пожал девочке руку и перекинулся с ней парой фраз на немецком.