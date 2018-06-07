Прямая линия с Владимиром Путиным — 2018

Любой россиянин может задать вопрос главе государства с помощью интернета, видеосвязи, а также звонка на горячую линию.
Вопросы к "прямой линии" начали собирать 27 мая. Смотрите прямую трансляцию на сайте Sputnik Узбекистан.
Президент России проводит прямую линию с россиянами в 16-й раз, число обращений граждан превысило 2 миллиона.
Любой россиянин может задать вопрос главе государства с помощью интернета, видеосвязи, а также звонка на горячую линию.
Вопросы к "прямой линии" начали собирать 27 мая. Смотрите прямую трансляцию на сайте Sputnik Узбекистан.
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Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".
Кыргызстанка Тынара Мавлянова стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA) и обслужит матчи чемпионата мира в России.
Суровый высокогорный климат и сотни километров непростых дорог не остановили известную мотопутешественницу совершить тур по Таджикистану.