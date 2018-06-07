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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Прямая линия с Владимиром Путиным — 2018

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Sputnik

Президент России проводит прямую линию с россиянами в 16-й раз, число обращений граждан превысило 2 миллиона.

Любой россиянин может задать вопрос главе государства с помощью интернета, видеосвязи, а также звонка на горячую линию.

Вопросы к "прямой линии" начали собирать 27 мая. Смотрите прямую трансляцию на сайте Sputnik Узбекистан.




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