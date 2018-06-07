Путин: страх уничтожения сдерживал от резких движений военные державы

Во время эфира глава государства по видеосвязи привлекал к ответу губернаторов областей и министров в зависимости от специфики вопроса.
Президент России Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой он ответил на самые острые вопросы граждан.
Во время эфира глава государства по видеосвязи привлекал к ответу губернаторов областей и министров в зависимости от специфики вопроса.
Владимир Путин проводит прямую линию с россиянами в 16-й раз, число обращений граждан превысило 2 миллиона.
Во время визита в Вену президента России ждал приятный сюрприз. После беседы с Курцем Путина пригласили в музыкальный зал, где юная пианистка исполнила композицию на мотив "Подмосковных вечеров".
В преддверии ЧМ-2018 любителям футбола свои люки открыл капсульный отель: он поражает воображение посетителей "космическим" дизайном.
Владимир Путин рассказал о партнерстве с Китаем в целом и о работе с председателем Си Цзиньпином в частности.
Такое распоряжение на собрании в городской администрации сделал глава города Джахонгир Артыкходжаев.
Об этом посол Ерик Утембаев договорился с представителями Министерства информационных технологий и коммуникаций.
Частные медучреждения теперь могут оказывать 126 видов услуг, при этом цена на получение лицензии для оказания данной деятельности снизилась вдвое - до пяти минимальных зарплат.
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Торгово-промышленные палаты Южной Осетии и Луганской Народной республики подписали в Цхинвале соглашение о сотрудничестве.
Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".
В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.
Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать оружие в ходе инцидентов на государственной границе.