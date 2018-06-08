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Концерт под песчаную бурю: как завершился экологический форум в Муйнаке

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На берегу Аральского моря накануне прошли мероприятия в рамках международного экологического форума, посвященного вопросам сохранения биологического разнообразия и стабилизации природной ситуации в этом регионе.

Погода, словно подтверждая слова ученых о серьезных рисках и последствиях экологической катастрофы, преподнесла неприятный сюрприз.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Сильный ветер и песчаный смог накрыл так называемое кладбище кораблей на дне Аральского моря. Многочисленные участники и гости форума, щурясь от песчаной пыли, вглядывались в даль, где еле-еле просматривался горизонт.

Несмотря на сложные метеоусловия, праздничный концерт все-таки состоялся, артисты вопреки капризам погоды исполнили национальные песни и танцы, будто демонстрируя, что человек не намерен сдаваться и приложит все усилия для возрождения этого региона.

Так, в рамках международной программы восстановления Арала в ближайшие годы на этой территории будет высажен лес на площади в несколько сотен гектаров.

Особые породы растений призваны изменить климатическую ситуацию в регионе, а главное, остановить распространение пустыни Аралкум на прилегающие области.

Завораживающие и пугающие кадры каракалпакской непогоды смотрите в нашем видео.

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Теги:
Аральское море



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