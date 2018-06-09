Мирзиёев: такого не было никогда — за год мы приняли 70 делегаций из России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае. Лидеры двух стран отметили растущие темпы сотрудничества во всех отраслях экономики.

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели двустороннюю встречу в рамках Саммита лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

"Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано", — сказал Путин.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев уточнил, что на данный момент мероприятие планируется на октябрь, и выразил надежду, что на текущей встрече будут обсуждены конкретные детали.

Путин отметил, что после последнего визита Мирзиёева в Россию очень многое изменилось в лучшую сторону.