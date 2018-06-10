Касымов: чемпионат мира в России оставит незабываемые эмоции у болельщиков

По его мнению, для яркого и незабываемого чемпионата есть все необходимое.
"Не сомневаюсь, что все пройдет на высочайшем уровне. Мы видели открытие зимней Олимпиады в Сочи, видели, как организованы были эти Игры, так что никаких проблем тут не вижу. Для болельщиков введены специальные ID-карты, по которым будут пускать на спортивные объекты, плюс позаботились о транспорте. Так что уверен, от этого турнира у всех болельщиков останутся незабываемые впечатления", — подчеркнул Касымов.
Говоря о фаворитах узбекский тренер пошутил, что сможет назвать победителя после окончания турнира.
Касымов с сожалением добавил, что скорее всего не сможет приехать на турнир сам из-за плотного графика и будет наблюдать за играми по телевизору.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.