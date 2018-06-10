Во Флориде смельчак около двух часов провел под водой с 15 акулами

Мужчина даже смог записать видео своего опасного погружения.
Бычья (или тупорылая) акула — одна из самых опасных хищниц водного мира. Она отличается невероятной силой, стремительностью и агрессивностью.
Фридайвер Брайан Руло остался в живых после того, как несколько часов провел со стаей акул.
Мужчина даже смог записать видео своего опасного погружения.
Бычья (или тупорылая) акула — одна из самых опасных хищниц водного мира. Она отличается невероятной силой, стремительностью и агрессивностью.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае. Лидеры двух стран отметили растущие темпы сотрудничества во всех отраслях экономики.
Впервые в России представлены около 100 экспонатов, среди которых уникальные работы, 3D-объекты, редкие принты, фотографии и многое другое.
Президент страны отметил, что для России большая радость и честь "принимать представителей огромной футбольной семьи и подарить настоящий праздник".
Шестьсот домов уничтожила лава гавайского вулкана Килауэа.
Сейчас GM Uzbekistan использует для проведения испытаний Пскентский автомобильный полигон, который находится в 50 км от Ташкента.
Суд на два месяца арестовал уроженца Узбекистана Виталия Косячкина. В настоящее время ребенок находится в реанимации.
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"Серебряный голос России" Олег Погудин дал интервью Sputnik Эстония после аншлагового концерта в Таллинне.
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Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.
Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.
Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.