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Трагедия на Волге: кадры спасательной операции близ Волгограда

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© Ruptly . МЧС России

Тело последней пассажирки катамарана, погибшей в ЧП на Волге возле Волгограда, подняли из воды, поисково-спасательные работы завершены.

"Только что закончились поисково-спасательные работы. Поднято из воды тело последней пассажирки катамарана. Число погибших при ЧП — 11 человек", — отметили в ведомстве.

С родственниками погибших работают медики и психологи. Инцидент произошел на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в километре от береговой линии столкнулись катамаран и буксир в составе двух барж, катамаран перевернулся.

Крушение катамарана в Волгограде
Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
При столкновении баржи и катамарана на Волге погибли 11 человек
Как сообщили в Росморречфлоте, теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру и возможности для маневра у него не было.

На борту 12-местного катамарана находились 16 человек, все они граждане России. При столкновении люди оказались за бортом.

Самая крупная авария за последние годы произошла 10 июля 2011 года на теплоходе "Булгария" в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района Республики Татарстан. Основной причиной крушения стало то, что экипаж не задраил иллюминаторы, и в них залилась вода, когда в результате порыва ветра и выполнения поворота возник крен. Погибли 122 человека, среди которых 28 детей.




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