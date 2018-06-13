16:35 13 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 35°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Видео

Перед чемпионатом мира даже слоны играют в футбол

Получить короткую ссылку
18 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Associated Press

Тайские школьники выбрали слонов в качестве соперников на футбольном поле.

Матч стал частью кампании против азартных игр.

Животных раскрасили в цвета сборных - участниц чемпионата мира.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Денежные купюры России, фото из архива
    Пенсии для ветеранов

    В Азербайджане несколько сотен ветеранов Великой Отечественной войны скоро могут начать получать специальные российские пенсии.

  • Байкер в Минске вернул водителю выброшенный на дорогу окурок
    Не сорить!

    Мотоциклист в Минске подобрал окурок, выброшенный автомобилистом на дорогу, и вернул его водителю. Произошедшее снял видеорегистратор.

  • Гуарап
    Все на футбол!

    Sputnik Абхазия откроет для любителей футбола фан-зону в Сухуме, чтобы дать возможность следить за играми любимых команд в новом формате.

  • Последний звонок выпускников приграничных районов в правительственной резиденции (25 мая 2018). Еревaн
    Рецепт здоровья

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы интернет-пользователей, рассказал, как ему удается оставаться в хорошей физической форме.

  • Билеты на ЧМ-2018
    Без комментариев

    Владельцев латвийских баров и ресторанов предупредили: футбол можно показывать только в трансляции LTV7, никаких комментариев на русском для туристов.

  • Аисты, архивное фото
    Помощи не ждите

    Депутат Сейма Литвы раскритиковала работу Ассоциации опеки над животными и заявила, что структура не выполняет свои функции.

  • Кишинев, архивное фото
    Молдавское двоевластие

    Срок полномочий действующего парламента Молдавии истекает. Смогут ли предстоящие выборы вывести страну из масштабного политического кризиса?

  • Плакат в таллиннском автобусе
    Сказка про медведя

    Sputnik задался вопросом, зачем на рекламном постере эстонской армии изображен медведь, если отстрел диких зверей не входит в список стратегических целей Сил обороны Эстонии.

  • Вперед Россия! – видео автопробега в Южной Осетии
    Вперед, Россия!

    В столице Южной Осетии – Цхинвале - состоялся праздничный автопробег, посвященный Дню России.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Симферополе отпраздновали День России
Как отпраздновали День России
Футбольный матч между школьниками и слонами
Перед чемпионатом мира даже слоны играют в футбол
Болельщики мундиаля
С рогами, флагами и громко кричат: болельщики чемпионата мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054