Перед чемпионатом мира даже слоны играют в футбол

Матч стал частью кампании против азартных игр.
Животных раскрасили в цвета сборных - участниц чемпионата мира.
Тайские школьники выбрали слонов в качестве соперников на футбольном поле.
Матч стал частью кампании против азартных игр.
Животных раскрасили в цвета сборных - участниц чемпионата мира.
По итогам встречи они подписали соглашение и договорились о продолжении диалога, лидер США назвал председателя КНДР хорошим переговорщиком.
Тело последней пассажирки катамарана, погибшей в ЧП на Волге, подняли из воды, поисково-спасательные работы завершены.
Мозаичные картины со звездами футбола Лионелем Месси и Мохамедом Салахом собрали художники в Казани в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018.
Семидесятилетний болельщик сборной Германии Губерт Вирт решил приехать на чемпионат мира в Россию на тракторе.
Во время визита президент поручил местным властям создать Научный центр по гранатоводству, новые рабочие места, а также поддержать граждан, желающих заниматься бизнесом.
Система видеонаблюдения будет сравнивать лица граждан, проходящих границу, с картотекой фотографий разыскиваемых лиц.
Это связано с джаназа-намазом - прощальной молитвой мусульман в связи с уходом из жизни имама Ташкента Анвара Турсунова.
Глава компании "Казахтелеком" рассказал о планах по созданию платформы для малого и среднего бизнеса по аналогии с китайской Alibaba.
Более 50 иностранных студентов пожаловались, что заплатили за обучение в бишкекском вузе по 2900 долларов, но деньги не поступили в кассу и их отчислили.
Специально для любителей познавать мир Sputnik Таджикистан составил список достопримечательностей, которые непременно стоит увидеть в Таджикистане.
В Азербайджане несколько сотен ветеранов Великой Отечественной войны скоро могут начать получать специальные российские пенсии.
Мотоциклист в Минске подобрал окурок, выброшенный автомобилистом на дорогу, и вернул его водителю. Произошедшее снял видеорегистратор.
Sputnik Абхазия откроет для любителей футбола фан-зону в Сухуме, чтобы дать возможность следить за играми любимых команд в новом формате.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы интернет-пользователей, рассказал, как ему удается оставаться в хорошей физической форме.
Владельцев латвийских баров и ресторанов предупредили: футбол можно показывать только в трансляции LTV7, никаких комментариев на русском для туристов.
Депутат Сейма Литвы раскритиковала работу Ассоциации опеки над животными и заявила, что структура не выполняет свои функции.
Срок полномочий действующего парламента Молдавии истекает. Смогут ли предстоящие выборы вывести страну из масштабного политического кризиса?
Sputnik задался вопросом, зачем на рекламном постере эстонской армии изображен медведь, если отстрел диких зверей не входит в список стратегических целей Сил обороны Эстонии.
В столице Южной Осетии – Цхинвале - состоялся праздничный автопробег, посвященный Дню России.
Глава компании "Казахтелеком" рассказал о планах по созданию платформы для малого и среднего бизнеса по аналогии с китайской Alibaba.
Более 50 иностранных студентов пожаловались, что заплатили за обучение в бишкекском вузе по 2900 долларов, но деньги не поступили в кассу и их отчислили.
Специально для любителей познавать мир Sputnik Таджикистан составил список достопримечательностей, которые непременно стоит увидеть в Таджикистане.