Первая встреча: Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием в Сингапуре

На саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и высший лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись рукопожатием и подписали соглашение, содержание которого пока не раскрывается.
Позже Трамп назвал документ всеобъемлющим, а Ким Чен Ына охарактеризовал как "хорошего переговорщика".
Лидер КНДР в свою очередь поблагодарил американского коллегу за его усилия по проведению встречи.
Главы двух стран встретились впервые, они обсудили денуклеаризацию и гарантии мира на Корейском полуострове, а также нормализацию американо-северокорейских отношений.
Формально США и КНДР находятся в состоянии войны с 50-х годов прошлого века.