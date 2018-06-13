Первая встреча: Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием в Сингапуре

По итогам встречи они подписали соглашение и договорились о продолжении диалога, лидер США назвал председателя КНДР хорошим переговорщиком.

На саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и высший лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись рукопожатием и подписали соглашение, содержание которого пока не раскрывается.

Позже Трамп назвал документ всеобъемлющим, а Ким Чен Ына охарактеризовал как "хорошего переговорщика".

Лидер КНДР в свою очередь поблагодарил американского коллегу за его усилия по проведению встречи.

Главы двух стран встретились впервые, они обсудили денуклеаризацию и гарантии мира на Корейском полуострове, а также нормализацию американо-северокорейских отношений.

Формально США и КНДР находятся в состоянии войны с 50-х годов прошлого века.