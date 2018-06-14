К чему привела любовь рыбы и голубя: китайские рыбаки выловили мутанта

Как пишет издание Mirror, рыбаки сняли рыбу на мобильные телефоны, пожалели ее и отпустили ее обратно в реку. Смотрите на видео, как выглядит необычный представитель фауны.
В китайском городе Гуйян поймали необычную рыбу-мутанта, голова которой напоминает птичью. Одни считают, что она похожа на голову голубя, другие - что на голову дельфина.
Как пишет издание Mirror, рыбаки сняли рыбу на мобильные телефоны, пожалели ее и отпустили ее обратно в реку. Смотрите на видео, как выглядит необычный представитель фауны.
Поток должен был обрушиться на лесной массив, но произошла небольшая ошибка и вода попала на инспектора и сотрудников службы.
В немецком Ростоке морской котик Дейзи предсказал поражение Германии в матче с Мексикой.
Тайские школьники выбрали слонов в качестве соперников на футбольном поле.
По итогам встречи они подписали соглашение и договорились о продолжении диалога, лидер США назвал председателя КНДР хорошим переговорщиком.
Президента Узбекистана сопровождают сын Миралишер и внук Миромон.
Хозяин торжественного зала Mumtoz получит от хокимията ресторан Sayohat, упомянутые здания снесут из-за строительства Tashkent city.
Пост занял Нодир Ганиев, ранее работавший начальником отдела, управление по делам ООН возглавляет Ильдар Шигабутдинов.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.
В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Сооронбай Жээнбеков вылетел с рабочим визитом в Россию обычным рейсом.
В Согдийской области Таджикистана 35-летняя женщина родила четверых близнецов – троих мальчиков и одну девочку.
В МИД Азербайджана рассказали, как идет процесс делимитации границ республики с Грузией и Россией.
Родившемуся в мае в Минском зоопарке зубренку ищут имя. Администрация зоопарка попросила о помощи всех неравнодушных и объявила конкурс на лучшую кличку.
Сотни россиян стали жертвами аферистов, которые продавали "липовые" путевки в Абхазию. Некоторые отельеры республики вызвались приютить туристов за свой счет.
Вернет ли новое правительство Армении во главе с Николом Пашиняном гражданам республики автомобили с правым рулем?
Почему пустует новый центр по размещению беженцев в Муцениеки, на строительство которого потратили почти два миллиона евро?
Полмиллиарда евро, которые Европейская комиссия собирается выделить на демонтаж Игналинской АЭС, недостаточно, заявил премьер-министр Литвы.
В Румынии откроют первый русскоязычный детский сад в рамках проекта по развитию экономических, культурных и спортивных связей с Россией.
Арестованный эстонскими властями за долги российский паром "Петербург" во второй раз отключили от берегового электроснабжения.
Водоснабжение в районе Цхинвала, где накануне прошел митинг жителей, восстановили в течение нескольких часов.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.
В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Сооронбай Жээнбеков вылетел с рабочим визитом в Россию обычным рейсом.
В Согдийской области Таджикистана 35-летняя женщина родила четверых близнецов – троих мальчиков и одну девочку.