ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выступление президента России на церемония открытия ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном открытии чемпионата мира по футболу 2018.

На церемонии по приглашению российского лидера присутствует и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.