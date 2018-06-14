ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выступление президента России на церемония открытия ЧМ по футболу

На церемонии по приглашению российского лидера присутствует и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном открытии чемпионата мира по футболу 2018.
На церемонии по приглашению российского лидера присутствует и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
В китайском городе Гуйян поймали необычную рыбу-мутанта, голова которой напоминает птичью. Одни считают, что она похожа на голову голубя, другие считают, что на голову дельфина.
Поток должен был обрушиться на лесной массив, но произошла небольшая ошибка и вода попала на инспектора и сотрудников службы.
В немецком Ростоке морской котик Дейзи предсказал поражение Германии в матче с Мексикой.
Тайские школьники выбрали слонов в качестве соперников на футбольном поле.
Проект постановления "О мерах по профилактики гриппа среди населения подверженных повышенному риску заражения и тяжелым осложнениям" опубликован для общественного обсуждения.
Президента Узбекистана сопровождают сын Миралишер и внук Миромон.
На портале Russia.Travel составлены интересные маршруты на семи языках для путешествий по городам России, в которых проходят матчи Чемпионата мира.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.
В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?
Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.
Новый российский посол в Азербайджане рассказал о своих впечатлениях от Баку, отметив, что набережная города поражает воображение.
Стадо косуль в Лепельском районе Беларуси спровоцировало ДТП с автомобилем BMW, в котором пострадали две женщины.
Четыре семьи из России, которым интернет мошенники продали "липовые" путевки в Абхазию, бесплатно разместили в одной из частных гостиниц в Сухуме.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выпила вина с премьером Армении Николом Пашиняном и задала ему важный вопрос.
Латвийцам дали возможность выбирать, кто и как будет наследовать накопленный ими пенсионный капитал.
Оружейный фонд Литвы больше не будет единственной организацией, имеющей лицензию на продажу пистолетов, теперь ими смогут торговать частные предприятия.
Через 17 лет после объявления в международный розыск за вооруженные ограбления гражданин Молдовы был задержан в США и выдан властям своей родины.
Эстонцев, уклоняющихся от срочной службы в армии, ограничат в праве водить машину, охотиться и ловить рыбу.
III Мемориал поэта, ученого, журналиста и мастера спорта по шахматам и шашкам Валерия Гобозова прошел в Цхинвале.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.
В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?
Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.