Путин открыл ЧМ: где бы мы не жили, нас всех объединяет любовь к футболу

Президент России Владимир Путин выступил на торжественном открытии Чемпионата мира по футболу 2018.

На церемонии по приглашению российского лидера присутствовал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Владимир Путин пожелал всем командам успеха, а болельщикам — незабываемых впечатлений. В первом матче Чемпиона Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

В следующем матче турнира сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Египта, сборная Саудовской Аравии 20 июня в Ростове-на-Дону встретится с командой Уругвая.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.