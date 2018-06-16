"Футбольный" чак-чак: в Казани приготовили десерт весом свыше четырех тонн

Рекордный татарский десерт весит свыше четырех тонн. Для его приготовления понадобилось около 9000 яиц, тонна муки и тонна меда. Достижение занесено в Книгу рекордов России.
"Футбольный" чак-чак с радостью отведали болельщики ЧМ-2018.
Самый большой в мире чак-чак казанские повара посвятили чемпионату мира по футболу-2018.
Рекордный татарский десерт весит свыше четырех тонн. Для его приготовления понадобилось около 9000 яиц, тонна муки и тонна меда. Достижение занесено в Книгу рекордов России.
"Футбольный" чак-чак с радостью отведали болельщики ЧМ-2018.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях длится уже пять недель.
Девятиметровая электрическая вувузела появилась В столичном парке "Сокольники".
Как выглядит новый международный терминал воздушной гавани столицы Узбекистана, и кто стал первыми посетителями открывшегося аэровокзального комплекса, смотрите в нашем видео.
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В ближайшие три месяца пройдут совещания, результаты которых будут оглашены по итогам заседания совета глав правительств.
В мае 2016 года в Узбекистане была запущена первая внешнеторговая электронная платформа UzTrade.
Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.
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Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.
Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.
Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.