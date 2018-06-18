Япония содрогнулась: последствия землетрясения на юге страны

Сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.
В результате стихии пострадали префектуры Осака, Киото, Сига и Миэ.
Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло утром 18 июня.
Сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.
В результате стихии пострадали префектуры Осака, Киото, Сига и Миэ.
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Премьер-министр Кыргызстана пригласил на отдых и реабилитацию пострадавших в результате ДТП в Москве и пообещал оплатить расходы.
Внешнеторговый оборот Таджикистана за 5 месяцев составил около 1,7 миллиарда долларов - это на 22 % больше прошлогоднего показателя.