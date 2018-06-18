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Япония содрогнулась: последствия землетрясения на юге страны

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Associated Press

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло утром 18 июня.

Землетрясение
SAM YEH / AFP
В Японии произошло сильное землетрясение: пострадало свыше 200 человек
По данным СМИ, в общей сложности от удара стихии пострадали более 200 человек. Три человека погибли, в том числе девятилетняя девочка, на которую обрушилась стена.

Сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.

В результате стихии пострадали префектуры Осака, Киото, Сига и Миэ.

 

Теги:
Япония, Стихийное бедствие



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