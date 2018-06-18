Япония содрогнулась: последствия землетрясения на юге страны

SAM YEH / AFP В Японии произошло сильное землетрясение: пострадало свыше 200 человек

По данным СМИ, в общей сложности от удара стихии пострадали более 200 человек. Три человека погибли, в том числе девятилетняя девочка, на которую обрушилась стена.

Сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.

В результате стихии пострадали префектуры Осака, Киото, Сига и Миэ.