19:31 20 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Видео

С гордостью за Россию: болельщики комментируют победу над Египтом

Получить короткую ссылку
27 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

Сборная России по футболу во вторник вечером одержала вторую победу на ЧМ – обыграла Египет со счетом 3:1.

Во вторник вечером сборной России по футболу удалось одержать уже вторую победу на чемпионате мира, она обыграла Египет со счетом 3:1.

После матча болельщики скандировали "Россия!", танцевали и выкрикивали радостные слоганы.

"Молодцы просто, хорошо сыграли сегодня. Очень горжусь сборной России!"

Иностранные болельщики также поздравили российских футболистов и пожелали им удачи в следующих матчах.

В день открытия на стадионе "Лужники" в Москве российские футболисты разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Теги:
болельщики, Египет, чемпионат мира по футболу



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спортсменка Самира Мустафаева
    Понятие растяжимое

    Более 300 россиянок приняли участие в проекте азербайджанской спортсменки Самиры Мустафаевой "Все растяжимо" в парке Горького в Москве.

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли в тюрьме в Паттайе
    Все с вами ясно

    Полиция таиландского города Паттайя завершила следствие по делу "секс-тренеров" Насти Рыбки, Алекса Лесли и еще шести граждан России и Беларуси.

  • Дорожный знак STOP контроль
    Выпил – за руль не садись!

    За май 2018 года ГАИ Абхазии зарегистрировала 198 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения – о чем говорит статистика?

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства Армении (24 мая 2018). Еревaн
    Неожиданный посетитель

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как встретился и что пообещал десятилетней Ангелике Дерзян.

  • Член СПЧ Илья Шаблинский
    Въезд закрыт

    Члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Илье Шаблинскому запретили въезд в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Всегда готова!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности защищаться в случае военного "вторжения" России.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
Как российские болельщики отпраздновали победу в матче с Египтом
СПУТНИК_Необычный транспорт иностранных болельщиков на ЧМ-2018 в России
Велосипед-гигант из Бразилии и автобус из Мексики: на чем приехали фанаты ЧМ
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054