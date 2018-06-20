С гордостью за Россию: болельщики комментируют победу над Египтом

Сборная России по футболу во вторник вечером одержала вторую победу на ЧМ – обыграла Египет со счетом 3:1.

Во вторник вечером сборной России по футболу удалось одержать уже вторую победу на чемпионате мира, она обыграла Египет со счетом 3:1.

После матча болельщики скандировали "Россия!", танцевали и выкрикивали радостные слоганы.

"Молодцы просто, хорошо сыграли сегодня. Очень горжусь сборной России!"

Иностранные болельщики также поздравили российских футболистов и пожелали им удачи в следующих матчах.

В день открытия на стадионе "Лужники" в Москве российские футболисты разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0.