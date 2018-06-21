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Любовь к футболу: космонавт обратился с МКС к гостям ЧМ

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По его словам, соперничество в спорте не мешает представителям разных стран вместе работать в космосе.

Борт-инженер Международной космической станции Олег Артемьев обратился к гостям чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону.

"Уважаемые зрители! В эти дни нас всех объединяет любовь к, наверное, самому популярному виду спорта – футболу. Многим из вас этот чемпионат дал возможность посетить Россию, наш гостеприимный город и небольшой, но очень интересный музей космонавтики. Наш экипаж тоже следит за играми и болеет за любимыми командами", — сказал Артемьев.

По его словам, спортивное соперничество не мешает космонавтам из разных стран дружно жить и работать на станции.

Теги:
МКС, чемпионат мира по футболу, Россия, Спортивная дисциплина



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