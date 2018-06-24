Жозе Моуринью: проигрыш англичан в матче с Панамой станет катастрофой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Англии с командой Панамы на ЧМ-2018.

"Великобритания ждет этот матч не по хорошим причинам, а по плохим. Англия должна победить, а не одержать победу — это катастрофично, но Англия победит", — считает тренер.

Матч между сборными Англии и Панамы состоится 24 июня в Нижнем Новгороде.