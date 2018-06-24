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Китайцы создали из песка Роналду и Месси

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В китайском городе Чжоушань состоялся традиционный фестиваль песчаных фигур.

В этом году темой фестиваля стал Чемпионат мира по футболу, проходящий сейчас в России.

Международный фестиваль песчаной скульптуры проводится в этом году уже в 20-й раз. В нем принимают участие скульпторы со всего мира.

Теги:
футбол, песок, Чемпионат мира по футболу 2018, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Китай



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