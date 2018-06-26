Как маленький ослик стал знаменитостью

Съемочная группа Sputnik решила выяснить, как в городе Мцхета и у расположенного неподалеку храма Джвари обращаются с животными, которые задействованы в сфере туристических услуг.

Фотография маленького ослика Бако, который лежал на асфальте под палящим солнцем в туристическом районе Мцхета, тронула до глубины души не только ярых защитников животных.

Грузинские пользователи соцсетей начали активно делиться этой фотографией и писать о том, что подобный беспредел не должен происходить в стране. Писали, что бедное животное постоянно находится на солнце без воды и еды. Журналисты Sputnik Грузия отправились в город Мцхета, чтобы узнать о судьбе ослика. Но слухи не нашли подтверждения.