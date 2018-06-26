Бургер против плова: нужен ли узбекистанцам западный фастфуд

Корреспонденты Sputnik Узбекистан спросили жителей столицы, как они относятся к появлению ресторанов быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's.

Жители Ташкента разошлись во мнении относительно того, нужны ли в республике заграничные сети ресторанов быстрого питания.

У фастфуда нашлось немало сторонников, особенно среди молодежи, впрочем, люди постарше выступают за традиционную узбекскую кухню.



© Sputnik / Виталий Белоусов В рамках традиций: в ташкентских KFC запретят алкоголь

"Ташкент — международный город, поэтому почему бы и нет, без проблем", — отметил один из опрошенных, отмечая тем самым многонациональность и разнообразие узбекской столицы.

Его поддержали еще несколько респондентов, в основном молодежь, которая видит в этом развитие конкуренции и стимул для местных заведений повышать качество обслуживания.

Те, кто постарше, к фастфуду относятся без особого энтузиазма, с недоверием.

"Конечно же, своя кухня лучше. Я не знаю, что привезут для этих заведений. Наша кухня самая вкусная в мире", — отмечает одна из опрошенных.

Еще местные жители отмечают, что национальная кухня намного полезней, в отличие от западного фастфуда. До января 2019 года в Узбекистане могут открыть рестораны быстрого питания Starbucks, Burger King и McDonald's, а уже совсем скоро в Ташкенте должен открыть свои двери ресторан быстрого питания KFC.