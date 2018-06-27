Когда любовь к футболу безгранична: тайские дети смастерили стадион на воде

Ребята вдохновились устройством плавучих рыбных ферм и решили обшить их досками. Они установили обычную площадку на море и затем расширили ее, чтобы можно было гонять мяч.
Что из этого вышло, смотрите в нашем видео.
В плавучей деревне у острова Ко Паньи энтузиасты создали футбольное поле.
Ребята вдохновились устройством плавучих рыбных ферм и решили обшить их досками. Они установили обычную площадку на море и затем расширили ее, чтобы можно было гонять мяч.
Что из этого вышло, смотрите в нашем видео.
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