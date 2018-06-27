15:49 27 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Видео

Когда любовь к футболу безгранична: тайские дети смастерили стадион на воде

Получить короткую ссылку
5110

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
CCTV

В плавучей деревне у острова Ко Паньи энтузиасты создали футбольное поле.

Ребята вдохновились устройством плавучих рыбных ферм и решили обшить их досками. Они установили обычную площадку на море и затем расширили ее, чтобы можно было гонять мяч.

Что из этого вышло, смотрите в нашем видео.

Теги:
футбол, Таиланд



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Огражденная забором территория на берегу моря
    Деньги за воздух

    Пляжи на побережье Каспия доступны не всем – почему простым людям часто приходится довольствоваться непригодными к плаванию участками?

  • Пневматическая винтовка, архивное фото
    Под прицелом

    Бойцы ОМОН задержали в Минске мужчину, который из окна квартиры устроил стрельбу по прохожим и автомобилям.

  • Кабинет министров
    Это провокация!

    МИД Абхазии назвал провокацией и деструктивным действием внесение Грузией 33 человек в "список Отхозория-Татунашвили".

  • Посол России в Армении Сергей Копыркин
    Особый случай

    Новый посол России в Армении Сергей Копыркин рассказал, что почувствовал, оказавшись в Ереване - эксклюзивное интервью.

  • Мороженое от кафе Gelato Italia
    Захотелось сладенького

    В Риге за мелкое хулиганство задержали очередного гостя столицы - пьяный британец напал на киоск с мороженным.

  • Эвакуация крупного лагеря мигрантов в Париже, архивное фото
    Только не здесь!

    Депутаты литовского парламента предложили создавать лагеря для беженцев и экономических иммигрантов за пределами Евросоюза.

  • Салат из овощей, фото из архива
    Это вам не валюта

    В Молдове запретили расплачиваться талонами на питание - в правительстве решили, сколько заплатят те, кто решит сделать их разменной монетой в своих махинациях.

  • Пограничный корабль PVL-202 Kati
    Налетай, подешевело!

    Департамент полиции и погранохраны Эстонии выставил на аукцион свой пограничный корабль по цене нового бизнес-седана.

  • правительство
    Искривленное восприятие

    МИД Южной Осетии прокомментировал реакцию Тбилиси на создание комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы республики с Грузией.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Поэт Андрей Дементьев выступает на слете благотворительной программы Поезд надежды в Подмосковье.
Фотохроника жизни Андрея Дементьева
Как дети тайских рыбаков построили футбольное поле прямо на воде
Когда любовь к футболу безгранична: тайские дети смастерили стадион на воде
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054