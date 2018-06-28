15:24 28 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Видео

Мимо ворот не пролетит: в Челябинске надули мяч высотой с семиэтажный дом

Получить короткую ссылку
2310

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

Гигантский мяч высотой с семиэтажный дом надули в Челябинске.

Тестовые испытания прошли на стадионе "Центральный". Размер шара - 20 метров в высоту и 20 метров в диаметре.

Теги:
футбол, мяч, Челябинск



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Поэт Андрей Дементьев выступает на слете благотворительной программы Поезд надежды в Подмосковье.
Фотохроника жизни Андрея Дементьева
Гигантский мячик высотой с семиэтажный дом надули в Челябинске
Мимо ворот не пролетит: в Челябинске надули мяч высотой с семиэтажный дом
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054