Мимо ворот не пролетит: в Челябинске надули мяч высотой с семиэтажный дом

Тестовые испытания прошли на стадионе "Центральный". Размер шара - 20 метров в высоту и 20 метров в диаметре.
Гигантский мяч высотой с семиэтажный дом надули в Челябинске.
Тестовые испытания прошли на стадионе "Центральный". Размер шара - 20 метров в высоту и 20 метров в диаметре.
Болельщики сборной Аргентины бодро танцевали возле круглогодичной аргентинской антарктической базы Морамбио в честь выхода своей команды в плей-офф.
Торт весом 60 кг, приготовленный ко дню рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которому в воскресенье исполнился 31 год, испекли в подмосковных Бронницах, где во время чемпионата мира базируется команда.
В плавучей деревне у острова Ко Паньи энтузиасты создали футбольное поле.
Корреспонденты Sputnik Узбекистан спросили жителей Бишкека, как они относятся к появлению ресторанов быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's.
Депутаты приняли решение на 15-м пленарном заседании в конце июня.
Стеганое войлочное изделие выполняется из натуральной шерсти и ценится за долговечность, срок службы составляет более 100 лет.
Также состоялась встреча министра экономики РУ Ботира Ходжаева с министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым.
В Казахстане планируется поэтапно увеличивать количество студентов из-за рубежа – к 2025 года в вузах страны будут учиться 50 тысяч иностранцев.
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Из Ирака в Таджикистан будут возвращены еще двое таджикских детей – об этом договорились МИД двух стран.
Почему в Баку в почти сорокоградусную жару городские власти отключили все городские фонтаны?
Беларусь и Украина договорились провести демаркацию общей границы на территории зоны отчуждения в 2019 году.
Премьер-министр Абхазии предложил запретить продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00 – что об этом думают жители республики?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян откажется от резиденции на проспекте Баграмяна, где ранее был президентский дворец.
Ликвидация банка ABLV в Латвии стала одной из причин задержки вступления Болгарии в "прихожую еврозоны" - систему ERM-2.
Литовские пограничники обнаружили "водолаза" с контрабандой белорусских сигарет.
ФСБ предъявила члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже.
Совет по прессе Эстонии принял решение в пользу СМИ, на основании предположений обвинивших Sputnik Эстония в "пропагандистской кампании".
Южная Осетия готовит свой санкционный список, в него войдут виновные в геноциде южных осетин, заявил спикер парламента республики.
В Казахстане планируется поэтапно увеличивать количество студентов из-за рубежа – к 2025 года в вузах страны будут учиться 50 тысяч иностранцев.
На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.
Из Ирака в Таджикистан будут возвращены еще двое таджикских детей – об этом договорились МИД двух стран.