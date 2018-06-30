Танец под "Катюшу", или Как Ким Чен Ын погулял по Красной площади в Москве

Смотрите на видео, как москвичи и многочисленные туристы отреагировали на появление Ким Чен Ына на улицах российской столицы.
Двойник северокорейского лидера был замечен на Никольской улице, где он танцевал под "Катюшу", играл в футбол и целовал руки болельщицам.
Смотрите на видео, как москвичи и многочисленные туристы отреагировали на появление Ким Чен Ына на улицах российской столицы.
Болельщики сборных Бельгии и Англии устроили шумный праздник в честь окончания матча в Калининграде.
По условиям соревнования команды преодолевали водные преграды глубиной в 1,2 метра.
После победы над Сербией сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Болельщики сборной Аргентины бодро танцевали возле круглогодичной аргентинской антарктической базы Морамбио в честь выхода своей команды в плей-офф.
Граждане, чей доход равен четырем минимальным размерам оплаты труда, от уплаты налогов освобождаются.
Недавно СМИ сообщали, что власти Берна заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее передать Ташкенту деньги.
Штраф за нарушение правил строения различных зданий и хозяйственных сооружений может составить от пяти (861200 сум) до десяти (1722400 сум) минимальных размеров заработной платы.
В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
После введения в эксплуатацию Островецкой АЭС себестоимость электроэнергии станет ниже российской, заявили в Минске.
На заседании кабмина Абхазии утвердили директоров и редактора государственных учреждений в сфере медиа.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.
Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.
Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.
ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.
Известные эстонские правозащитники прокомментировали решение Совета по прессе в отношении портала Sputnik Эстония.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.