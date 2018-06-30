15:14 30 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Видео

Танец под "Катюшу", или Как Ким Чен Ын погулял по Красной площади в Москве

Получить короткую ссылку
13110

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

Двойник северокорейского лидера был замечен на Никольской улице, где он танцевал под "Катюшу", играл в футбол и целовал руки болельщицам.

Смотрите на видео, как москвичи и многочисленные туристы отреагировали на появление Ким Чен Ына на улицах российской столицы.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первый частный парк развлечений в Кабуле
Радоваться жизни даже во время войны: в Кабуле открыли парк развлечений
СПУТНИК_Бельгийские и британские фанаты устроили гуляния в Калининграде
Шумно и дружно: как британцы и бельгийцы радуются выходу в плэй-офф
Ограничение проезда в Ташкенте
Какие улицы перекрыты в Ташкенте из-за ремонта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054