"Славянское братство-2018": как прошли учения десантников в России

Российско-белорусско-сербские военные учения "Славянское братство-2018", проходившие в Новороссийске с 18 июня, успешно завершены.

Совместные тактические учения "Славянское братство-2018" проходили на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае. В ходе них десантники России, Белоруссии и Сербии отработали специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач.

На учениях отрабатывалось уничтожение террористов, захвативших приграничные территории, и освобождение удерживаемых ими заложников-мирных жителей.

Впервые "Славянское братство" проходило в масштабе полковых манёвров, которые стали самыми крупными международными маневрами Воздушно-десантных войск РФ в 2018 году.