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Ликование узбекских болельщиков после победы россиян над Испанией

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© Sputnik / Владимир Песня

Сборная России в одной восьмой финала чемпионата мира победили испанцев в серии пенальти 4:3. Два одиннадцатиметровых удара отразил голкипер хозяев Игорь Акинфеев.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Причем россияне уступали в счете, но до перерыва успели отыграться.

Овертайм победителя не выявил, путевка в следующий раунд разыгрывалась в серии пенальти. По три удара команды выполнили безупречно, а четвертый пенальти от испанцев отразил Игорь Акинфеев. Россияне в свою очередь реализовали свою четвертую попытку, а когда пришла очередь соперников бить пятый удар, трибуны "Лужников" замерли.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
© Sputnik / Антон Денисов
Россия по пенальти победила сборную Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ
Среди болельщиков на трибунах было немало представителей из разных стран СНГ, в том числе из Узбекистана. Болельщики развернули национальный флаг и поддерживали хозяев поля, будто с испанцами играет их команда.

Зрители, как мантру, повторяли "Мимо, мимо…", а когда Игорь Акинфеев отразил второй за этот день пенальти, стадион взорвался эмоциями.

Самые решающие секунды игры смотрите в нашем видео.

Теги:
Россия



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