Ликование узбекских болельщиков после победы россиян над Испанией

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Причем россияне уступали в счете, но до перерыва успели отыграться.
Овертайм победителя не выявил, путевка в следующий раунд разыгрывалась в серии пенальти. По три удара команды выполнили безупречно, а четвертый пенальти от испанцев отразил Игорь Акинфеев. Россияне в свою очередь реализовали свою четвертую попытку, а когда пришла очередь соперников бить пятый удар, трибуны "Лужников" замерли.
Зрители, как мантру, повторяли "Мимо, мимо…", а когда Игорь Акинфеев отразил второй за этот день пенальти, стадион взорвался эмоциями.
Самые решающие секунды игры смотрите в нашем видео.