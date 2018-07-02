Каменный мир: как сельский учитель создал музей под открытым небом

Учитель английского языка из Массалы Лянкяранского региона с детства увлекается работой с камнем. Смотрите на видео, какой музей под открытым небом удалось создать азербайджанцу.

Из обычных камней азербайджанец создает своими руками произведения искусства. Изначально житель села Борадигах Масаллинского района 58-летний Мамед Мамедов собирал камни, напоминающие какие-то фигуры. Далее коллекция пополнилась разноцветными камнями, и он начал строить стену из речных камней у себя во дворе.

"Все, что вы здесь видите, это простые речные камни из реки Вилеш — там они особенно красивые и крепкие. А для дороги, ведущей в мой сад, мне понадобилось 11 грузовых автомобилей ЗИЛ, груженных речным камнем, и два года работы", — рассказал Мамедов.

Источник: Sputnik Азербайджан.