Сумо на столе: в Японии создали чудо-роботов

В поединках приняло участие 30 роботов-сумоистов.
Смотрите на видео, как проходили спарринги.
В Токио прошло соревнование роботов-сумоистов. Они толкали, сбивали и даже сдували соперника, чтобы тот ушел с ринга.
В поединках приняло участие 30 роботов-сумоистов.
Смотрите на видео, как проходили спарринги.
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Казахстанский силач удерживал два самолета мощностью 120 лошадиных сил каждый на протяжении трех минут – видео.
В социальных сетях обсуждают болельщика из Кыргызстана, который попросил футболку вратаря сборной Бельгии и "Ливерпуля" Симона Миньоле.
Жительница Новгородской области заключила с уроженцем Таджикистана фиктивный брак, который стоил мужчине 25 тысяч рублей.