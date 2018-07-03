15:21 03 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Видео

Сумо на столе: в Японии создали чудо-роботов

Получить короткую ссылку
45 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly .

В Токио прошло соревнование роботов-сумоистов. Они толкали, сбивали и даже сдували соперника, чтобы тот ушел с ринга.

В поединках приняло участие 30 роботов-сумоистов.

Смотрите на видео, как проходили спарринги.

Теги:
Япония



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Айбениз Велиева с внуком брата
    Опасное соседство

    В Азербайджане малолетний правнук бывшего депутата чуть было не подвергся нападению ядовитой змеи, которая заползла в дом.

  • Военнослужащие, архивное фото
    Тема ушла

    Тема размещения военной базы России в Беларуси сегодня не актуальна, заявил посол республики в Москве Игорь Петришенко.

  • Рональд Бейкер
    Здесь ценят джаз

    О том, как джаз стал частью жизни, и чем поразила Абхазия, в интервью Sputnik рассказал трубач и певец из Америки Рональд Бейкер.

  • Ветряная электростанция
    Деньги на ветер

    Арабо-американская компания Access Energy готова инвестировать 200 миллионов долларов в ветроэнергетику Армении.

  • Суд, правосудие
    Мало дали

    Прокурор требует ужесточить наказание латвийскому железнодорожнику Александру Красноперову, признанному виновным в шпионаже в пользу России.

  • На границе с РФ рыбак нашел гранаты
    Эхо войны

    На границе Литвы и России рыбак обнаружил семь гранат и комплект боеприпасов времен Второй мировой войны.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщики празднуют победу сборной России.
Как российские болельщики праздновали победу над сборной Испании
Роботы-сумоисты
Сумо на столе: в Японии создали чудо-роботов
Куда не надо ехать отдыхать
Туда — ни ногой: где не стоит отдыхать летом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054