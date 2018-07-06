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Белка vs сова: как птица и грызун воюют за жилплощадь

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Зверей испортил жилищный вопрос. Кому досталось место в гнезде, смотрите в нашем видео.

Англичанин заснял, как бесцеремонная белка выгнала сову из гнезда.

Почему-то птица не сопротивлялась нахальному грызуну и, видимо, еще вернется отвоевывать обратно свою территорию.

Теги:
Животные



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