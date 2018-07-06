Белка vs сова: как птица и грызун воюют за жилплощадь

Англичанин заснял, как бесцеремонная белка выгнала сову из гнезда.
Почему-то птица не сопротивлялась нахальному грызуну и, видимо, еще вернется отвоевывать обратно свою территорию.
Зверей испортил жилищный вопрос. Кому досталось место в гнезде, смотрите в нашем видео.
Англичанин заснял, как бесцеремонная белка выгнала сову из гнезда.
Почему-то птица не сопротивлялась нахальному грызуну и, видимо, еще вернется отвоевывать обратно свою территорию.
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Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь Нурсултана Назарбаева.
Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.
Йог из Таджикистана продемонстрировал в Новокузнецке свое мастерство: мужчине бросали на живот ножи, по нему проезжал автомобиль, но он не получил ни царапины.