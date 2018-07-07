Сборная России о матче с Хорватией: мы рассчитываем дойти до финала

Команда Хорватии не проиграла на мундиале ни одного матча.
"Я думаю, с хорватами будет более-менее равная игра. Кто больше проявит характер и неуступчивость, тот и будет владеть игрой", — считает полузащитник сборной РФ Александр Головин.
Хорваты также не рассчитывают на легкую прогулку.
"Мы ждем сложный матч и высокую эффективность с российской стороны", — сказал вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич.
Игра пройдет 7 июля в Сочи в 21.00 мск. У России есть шанс впервые за полвека выйти в полуфинал ЧМ.