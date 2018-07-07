Расцветали яблони и груши: сербы спели "Катюшу" перед матчем Россия-Хорватия

Игра пройдет 7 июля в Сочи в 21.00 мск. У России есть шанс впервые за полвека выйти в полуфинал ЧМ.
Болельщики из Сербии с воодушевлением ждут предстоящей игры сборной России.
Игра пройдет 7 июля в Сочи в 21.00 мск. У России есть шанс впервые за полвека выйти в полуфинал ЧМ.
Российские футболисты готовятся к игре с хорватами в четвертьфинале чемпионата мира.
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Для кого День столицы стал особенным? Корреспондент Sputnik пообщался с жителями и гостями Астаны, которые пришли в центр, чтобы отметить праздник.
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Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.
Для кого День столицы стал особенным? Корреспондент Sputnik пообщался с жителями и гостями Астаны, которые пришли в центр, чтобы отметить праздник.
МВД Кыргызстана выносит на общественное обсуждение проект закона об ужесточении наказания за похищение невесты.
Жительница Согдийской области Таджикистана потратила все деньги, которые копила на хадж, на строительство автомобильного моста.