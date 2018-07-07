18:05 07 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Видео

Расцветали яблони и груши: сербы спели "Катюшу" перед матчем Россия-Хорватия

Получить короткую ссылку
42 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Ruptly

Болельщики из Сербии с воодушевлением ждут предстоящей игры сборной России.

Игра пройдет 7 июля в Сочи в 21.00 мск. У России есть шанс впервые за полвека выйти в полуфинал ЧМ.

По теме

Пагава о матче Россия - Хорватия: команды сыграют на равных
Драган: сюрпризы ЧМ-2018 в России ― астрология против логики
Сборная России о матче с Хорватией: мы рассчитываем дойти до финала
Теги:
футбол, Россия, Хорватия, Сербия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол России в Армении Сергей Копыркин посетил 102-ю базу (5 июля 2018). Гюмри
    Кавказский бастион

    Годами 102-я военная база в Армении была крайним рубежом обороны СНГ. Про особенности службы здесь рассказал ее командир полковник Владимир Елканов.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Учебный класс
    Где молодежь?

    Шокирующие цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Молдове по сравнению с десятилетней давностью.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

  • Полузащитник сборной РФ по футболу Алан Дзагоев
    К игре готов

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Модель на показе коллекции дизайнера Bertrand Guyon на Неделе высокой моды в Париже
Маски, перья и футуризм: в Париже проходит Неделя высокой моды
СПУТНИК_Сербы спели «Катюшу» в преддверии матча Россия – Хорватия
Расцветали яблони и груши: сербы спели "Катюшу" перед матчем Россия-Хорватия
Как выжить при песчаной буре
Не дай себя засыпать: что делать, если вас настигла песчаная буря

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054